حوافز جمركية لدعم توطين صناعة السيارات..اقتصادية السويس توضح

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الحكومة المصرية تتبنى ملف توطين صناعة السيارات فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وتعمل به كل جهات الدولة، وبناء على ذلك جرى تخصيص مجموعة من الحوافز خلال الفترة الماضية.



وأوضح زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم السبت، أن المنطقة الاقتصادية خصصت حوافز إضافية فيما يتعلق بالتصدير إلى الأسواق الإقليمية والتمتع بالاتفاقيات التجارية المتاحة للعاملين والمستثمرين بالمنطقة، كما تتيح لهم التعاون مع السوق المحلي بقواعد واضحة فيما يتعلق بالتعامل من خلال اللوائح التنفيذية والاستيراد والتصدير للسوق المحلي.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أن مشروع رد الأعباء التصديرية سيكون فيه صناعة السيارات من أهم الصناعات، وستصدر لائحته التنفيذية قريبا، وعلى أساسها سوف يتم تحديد النسب كلما زاد المكون المحلي، لافتًا إلى أن مجموعة الدراسات والحوافز الرئيسة المرتبطة بتوطين هذه الصناعة في مصر عموما والمنطقة الاقتصادية خصوصا، بدأت تأخذ الإجراءات التنفيذية.



وأكمل المهندس يحيى زكي: "منذ أيام قليلة التقينا الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، وهي عبارة عن رابطة تضم مجموعة كبيرة من مصنعي السيارات الآسيوية والأوروبية لخدمة السوق الأفريقي الذي ينمو نموا كبيرا و من المتوقع أن تكون له احتياجات ضخمة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يجب توطين هذه الصناعة في أفريقيا بشكل عام، ومصر ستكون أحد الأماكن الرئيسية لإمداد السوق الأفريقية بهذه الاحتياجات".