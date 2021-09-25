فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

أعلن النجم العالمي فاندام، عن قبوله تحدي الفنان المصري محمد هنيدي، من خلال السوشيال ميديا، بعد كوميكس متواصلة من جمهور هنيدي.

نشر فاندام، صورة من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “Challenge accepted”.

نشر الفنان محمد هنيدي بوست جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن حواره مع الفنان العالمي فاندام.

وعلق محمد هنيدي قائلاً:"الاسطورة فاندام .. نجم عالمي حبناه كلنا .. جيل كبير من الشباب اتربوا على افلامك وعرفوا الافلام الاجنبية والاكشن بسبب افلامك .. مصر كلها بترحب بيك ومنتظرينك

والمصريين كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى والأشرس والأخطر، وده اكيد مش انا، بس هفوز بدعوات المصريين والزيت موجود وخير ربنا كتير".

وعرضت قناة العربية فيديو عن قصة التحدي بين هنيدي وفان دام والتي بدأها الممثل البلجيكي بصورة مع جاكي شان وشاه روخ خان معلقا عليها بالقول " صورة تشع فخامة لا محدودة ".

وأضاف الفيديو أن النجم المصري رد عليها بصورة جمعته بكريم عبد العزيز وأحمد السقا وعلاء ولي الدين مصحوبة بتعليق :"صورة تشع أكثر " ليرد فان دام علي هنيدي قائلا له : استعد للتحدي القتالي أليس كذلك يا سيد شرقاوي " .



وأوضح الفيديو أن هناك إشارة لشخصية هنيدى بفيلم " فول الصين العظيم " ولكن النجم المصري لم يسكت بل رد عبر موقع "فيسبوك " قائلا " ما زلت عند كلمتي ..مباراة بدون قوانين ..في قفص هيل ان سيل ..بشرط واحد..ايديك الاثنين يبقوا مربوطين ".