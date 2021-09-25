البحرين.. إتاحة طلب ملصق الإقامة عبر بريد البحرين

وقعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وبريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية تعاون مشترك تتيح بموجبها للمواطنين والمقيمين التقدم بطلب لاصق الإقامة عبر مكاتب بريد البحرين كخدمة جديدة مع استمرار العمل بخيار الحصول عليه من خلال المراكز الخدماتية للإدارة أو عند نقاط الخروج من المملكة عند المغادرة.

وأوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وفقا لصحيفة البلاد البحرينية بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ تدشين هذه الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.

وقع الاتفاقية كل من الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والاقامة نيابة عن شئون الجنسية والجوازات والاقامة والشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات نيابة عن بريد البحرين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها شئون الجنسية والجوازات والاقامة بهدف تبسيط إجراءاتها وذلك ليتمكن العميل من إنجاز الخدمة المطلوبة بأقل وقت وجهد، والتي بدأتها بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وموقع الحكومة الإلكتروني.