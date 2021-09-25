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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر خورشيد يكشف حقيقة هجومه على التيك توك

عمر خورشيد
عمر خورشيد

كشف الفنان عمر خورشيد، حقيقة هجومه على بعض الفنانين على السوشيال ميديا والتيك توك ، والمحتوى الراقص الذي يقدم من قبل البعض.
 

وقال عمر خورشيد، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد":"عمر ما علقت على فنانة وانتقدت مظهرهم وملابسهم غير المناسبة".


وأضاف الفنان عمر خورشيد، أنه :"انتقد البنات من هم دون الـ 14 عاما ويقومون بعمل فيديوهات مليئة بالرقص"، متابعا أنهم أطفال لم يبلغوا أنوثتهن بعد.


قال الفنان عمر خورشيد الصغير، إنه لا يمكن إجبار الناس على الاستماع إلى لون معين من الموسيقى، ولذلك هناك ضرورة لتوفير الخيارات، وترك الجمهور لاختيار الفن الجيد.

وأضاف "خورشيد"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه كان يحب الباليه جدًا، وكان يريد دراسته، لكن والدته الفنانة علا رامي رفضت هذا الأمر، وقررت إدخاله معهد الكونسرفتوار لدراسة الموسيقى، لكي يكون موسيقار مثل عمه، لكنه لا يحب عزف الموسيقى، معقبًا: "أنا شاطر في الموسيقى، بس مش حابب أنها تكون مستقبلي".

وأشار إلى أنه كان يميل إلى التمثيل، لكن والدته كانت تعمل على إبعاده عن هذه المهنة، لكنه دخل معهد الفنون المسرحية دون علم أهله لمدة عام كامل، والمخرج جلال الشرقاوي رشحه لبطولة مسلسل كامل، وعندما علمت والدته بالخبر تفاجأت.
 

عمر خورشيد السوشيال ميديا التيك توك المحتوى الراقص لون معين

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