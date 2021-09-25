جمارك الاقصر تحبط محاولات تهريب بضائع بقيمة 660.34 ألف جنيه

أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، برئاسة محمد المغربي، 109 محاولة تهريب كميات من السلع والبضائع مختلفة الأنواع بقيمة إجمالية بلغت 660.34 ألف جنيه.



بحسب تقرير صادر عن جمارك الأقصر، فإن محاولات التهريب كانت بغرض عدم سداد الرسوم المقررة علي البضائع المضبوطة، والتي كانت عبارة عن " قطع غيار سيارات ودراجات نارية، أدوات كهربائية ومنزلية وصحية، مستحضرات تجميل و مبرادات مياه، لعب أطفال واكسسوارات موبايل وزينة".



وذكر التقرير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من " محمد الليثى ،عبد الجواد حمام ، منتصر محمدين، رومانى حنا ،على علام ،محمد عبدالله ،إسماعيل أحمد ،محمد جمال ،أحمد صابر، حسن احمد حسن"، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد وأسيوط برئاسة كلا من العميد سامح دسوقى و العميد حسام أبوالمعالى ، وعضوية كلا من " العقيد وائل عبدالرحمن ،العقيد محمد صلاح ،الرائد أحمد المغربى ،الرائد على طاهر ،المقدم محمد عبدالكريم".



وتم تحرير 109 محضر ضبط جمركي وإخطار عبدالناصر محمد ، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.

