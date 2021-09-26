الضرائب عن البلوجرز واليوتيوبرز: الهدف ضمهم للاقتصاد الرسمي وليس التضييق عليهم.. فيديو

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات لتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القانون 91 لسنة 2005 أخضع كل من يمارس نشاطا تجاريا للضرائب".



وأشار إلى أن الهدف من تطبيق الضريبة على "البلوجرز واليوتيوبرز" هو ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة وليس التضييق عليهم أو على المحتوي الخاص بهم، مردفا أن الفترة الأخيرة نشطت التجارة الإلكترونية فضلا عن زيادة نشاط "البلوجرز واليوتيوبرز".

وأوضح: "لم نأت بضريبة جديدة على "البلوجرز واليوتيوبرز"، لكننا نفعل أحكام القانون فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على من يحقق إيرادات أو بيقدموا خدمة أو بيبيعوا سلعة، لذا كان من المفترض أن يسددوا حق الدولة فيما يتعلق بالضرائب".

