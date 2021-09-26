في ذكرى رحيله الاولي.. قصة مرض المنتصر بالله الذي أودي بحياته

تحل اليوم الذكرى الأولى من رحيل الفنان المنتصر بالله والذي قدم عديد من الأعمال الفنية التى أثرت الحياة الدرامية والمسرحية السينمائية وكان لحظة فراقه قد أثرت كثيرا في الوسط الفنى.



ونرصد في التقرير التالى تفاصيل المرض الذي أودى بحياة نجم الكوميديا المنتصر بالله

وعانى المنتصر بالله، في أخر سنوات من عمره، من إصابته بـ جلطة في المخ، إذ أصيب بها في عام 2008، وابتعد بسببها عن التمثيل لمدة عامين، وحاول بعدها العودة بالمشاركة في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن المرض كان أقوى من إرداته وابتعد تمامًا عن التمثيلة في آخر 10 سنوات من عمره.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.