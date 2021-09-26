عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله الاولي.. قصة مرض المنتصر بالله الذي أودي بحياته

المنتصر بالله
المنتصر بالله

تحل اليوم الذكرى الأولى من رحيل الفنان المنتصر بالله والذي قدم عديد من الأعمال الفنية التى أثرت الحياة الدرامية والمسرحية السينمائية وكان لحظة فراقه قد أثرت كثيرا في الوسط الفنى.

ونرصد في التقرير التالى تفاصيل المرض الذي أودى بحياة نجم الكوميديا المنتصر بالله

وعانى المنتصر بالله، في أخر سنوات من عمره، من إصابته بـ جلطة في المخ، إذ أصيب بها في عام 2008، وابتعد بسببها عن التمثيل لمدة عامين، وحاول بعدها العودة بالمشاركة في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن المرض كان أقوى من إرداته وابتعد تمامًا عن التمثيلة في آخر 10 سنوات من عمره.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.

المنتصر بالله اخبار المنتصر بالله اعمال المنتصر بالله ذكري رحيل المنتصر بالله الذكري الاولي لرحيل المنتصر بالله

موضوعات متعلقة

مهرجان الإسكندرية السينمائي: تكريم الشباب أمر مقبول لكن هناك معايير أخرى لاختيار المكرمين

الناقد الأمير أباظة: تكريمات مهرجان الإسكندرية بمعايير فنية وليست بالأقدمية

تكريم يحيى الفخراني وهالة فاخر من حاكم الشارقة

دعاء مؤثر من أحمد خالد صالح في ذكرى وفاة والده

راشد الماجد يتجاوز 2 مليون مشاهدة بـ يالواثق

عروستي في الصدارة| مليون و987 جنيه حصيلة إيرادات السينما أمس

مصر تشارك بفيلم وش القفص.. تعرف على أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائى

أبو يطرح أغنية آن الآوان على يوتيوب

ترشيحاتنا

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

بعد حادث قطار مونتانا..أسوأ حوادث القطارات المميتة في أمريكا بالسنوات الأخيرة

محمد أبو النصر: تتويج الأهلي ببطولة القاهرة دافع قوي للموسم الجديد

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجة .. ردده في كل وقت

سعر الذهب اليوم الأحد 26- 9-2021

أوفر برايس يصل إلى 25 ألف جنيه على بيجو 508.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

القصة الكاملة لـ جثة شاب متحللة داخل شقته بكفر الشيخ.. كيف توفي؟

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ