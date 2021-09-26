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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. توزيع مناهج العربي والرياضيات بالعام الدراسي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت إدارة الدقي التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توزيع مناهج اللغة العربية والرياضيات المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 لطلاب المدارس

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال أيام الأسبوع .

وقال  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : بكل وضوح إن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط. 

موعد بدء الدراسة في المدارس 

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ، سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل ، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

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