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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

آيفون 13
آيفون 13

أطلقت شركة آبل Apple، يوم الجمعة الماضية، تشكيلة هواتفها الأحدث آيفون 13، وتعد إحدى الميزات الرئيسية التي تقدمها هواتف الشركة الرائدة 13 Pro و 13 Pro Max هي شاشات ProMotion بمعدلات تحديث متغيرة يمكن أن تصل إلى 120 هرتز.

ولكن قد تم رصد مشكلة في طرازات آبل الفاخرة، والتي تم رصدها بواسطة موقع 9to5Mac، والتي تتعلق بميزة معدل تحديث الشاشة التي تأتي لهواتف آيفون للمرة الأولى هذا العام من خلال تشكيلة آيفون 13.

 

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آبل تعد بإصلاح المشكلة في تحديث البرنامج القادم

وتتمثل مشكلة هواتف آيفون 13 الجديدة، في أن بعض الرسوم المتحركة للتطبيقات، في تطبيقات الطرف الثالث تعمل حاليا فقط عند معدل تحديث 60 هرتز ولا تستخدم المعدل الأعلى.


وقد يكون هذا الأمر محبطا لبعض المستخدمين، الذين يتوقعوا رؤية رسوم متحركة سلسة عبر جميع تطبيقاتك مع الهواتف الجديدة بفضل ميزة التحديث الأبرز التي تضيفها آبل لأول مرة بهواتفها.

وأوضحت شركة آبل أن هذه المشكلة ربما تحدث لسببين، الأول هو أن المطورين يحتاجون إلى تحديث تطبيقاتهم ليتوافق استخدامهم معدل التحديث الأعلى، من خلال إضافة إدخال إلى قائمة التطبيق بمعدل 120 هرتز في الثانية.

وتقول عملاقة التقنية الأمريكية، إنها تخطط لمشاركة الوثائق حول طريقة إدخال معدل التحديث الأعلى الذي تحتاج التطبيقات إلى إضافته قريبا.

وفي بعض الحالات الأخرى، قد تتأثر الرسوم المتحركة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية Core Animation الخاصة بالشركة أيضا بمشكلة ما وسيتم إصلاحها في تحديث برنامج قادم، كما تقول آبل.

وتوفر شاشات هواتف "برو" بسلسلة آيفون 13، معدل تحديث متغير مع الكثير من المزايا الأخرى، بما في ذلك الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة والتمرير عند استخدام الجهاز وتوفير البطارية حيث تعمل الشاشة بمعدلات تحديث أقل.

آبل آيفون 13 معدل تحديث الرسوم المتحركة تطبيقات هواتف برو

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