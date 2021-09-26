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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ بـ160 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة من شانجان 2021

تبدأ من 159.900 الف
تبدأ من 159.900 الف .. مواصفات ارخص سيارة من شانجان

تقدم السيارة شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت من الناحية الفنية الخاصة بقدرات المحرك ونواقل الحركة، أو من خلال التقنيات الخاصة بعناصر التحكم المختلفة، حيث تطرح شانجان نسختها عبر ثلاثة فئات وهم L1 مع ناقل حركة يدوي، و النسخة L1 الأوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى الفئة الثالثة عالية التجهيز L2.

مواصفات السيارة شانجان السفين موديل 2021 

ترتكز السيارة شانجان السفين موديل 2021 على جنوط تتراوح قياسها بين 14 بوصة وحتى 15 بوصة للفئة الأخيرة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4390 مم للطول، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، بالإضافة إلى مصابيح امامية هالوجين، و اخري LED مع فتحة سقف كهربائية للفئة الثالثة، إلى جانب مرايات كهربائية مدعومة بسخان حرارة.

أما عن الأداء الفني للسيارة فدعمت الفئة الأولى من شانجان السفين موديل 2021 بمحرك 1400 سي سي مكون من 4 اسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بمحرك رباعي الإسطوانات أيضا 4 سليندر، ولكن بسعة 1500 سي سي، حيث يتمكن من انتاج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء خماسية السرعات .

 

أسعار شانجان السفين موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل L1 2021 محرك  1400 سي سي بسعر 159,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L1 2021  محرك 1500 سي سي بسعر 179,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل L2 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 195 ألف جنيه.

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