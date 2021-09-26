حياة كريمة.. توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ مطوبس بـ كفر الشيخ

بحضور النائبة هالة أبو السعد

شهدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم، حفل توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مبادرة «حياة كريمة».



يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل والاتحاد المصري للتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة.



ووزعت النائبة هالة أبو السعد، الحقائب المدرسية على طلاب قرى خان الجني والجزيرة والسكري وبرج مغيزل بالتعاون مع جمعية «الرحمة» بالجزيرة الخضراء و«اعتصموا» بالسكري وجمعية «الرعاية الاجتماعية» بوقف بحري.



وصرح أحمد نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، أن هذه المرة الأولى التي يقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الجمعيات الأعضاء الأطفال فرحتهم أثناء التوزيع، مضيفًا « وخلال أيام سوف يتم توزيع الدفعة الثانية ليصل العدد الي 1000 حقيبة مدرسية».