منتج سحري لتفتيح الإبط للسيدات.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يتميز بأنه لا يعالج مشاكل البشرة فقط، بل هناك بعض السيدات تستخدمه لتفتيح منطقة الإبطين.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقاء ببرنامج "ست الستات"، على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كريم بينكي يستخدم كمنتج لتفتيح كعب القدم، وعقل الأصابع، وترطيب اليدين، متابعة أن هناك حجمين من الكريم.

وأشارت إلى أن طريقة الحصول على كريم بينكي تتم من خلال التواصل عبر الهاتف، أو التواصل مع مندوبي شركة "ميرتي"، بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، إلى أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.



وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لكافة أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.