3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن هناك 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أولهم “إمام كذاب”.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق خلال لقائه بفضائية "الحياة"، أن “إمام كاذب” ليس معناها إمام أو الشيخ، وإنما أي مدير في أي مكان، أو رب أسرة، ويكذب على من معه لا شيء يدعوا لذلك.

وأشار إلى أن الثاني، شيخ زان.. وهو رجل كبر في السن ويزني، أم الثالث فهو عائل مستكبر رجل فقير ومتكبر.



أفضل أدعية الرسول المستجابة

“اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك” رواه مسلم.

“اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل” رواه مسلم.

“اللهم أكثر مالي، وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني” يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس “اللهم أكثر ماله، وولده وبارك له فيما أعطيته” متفق عليه . “وأصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي” البخاري في الأدب المفرد.

“اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت” رواه أبو داود .

“لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظه “دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له” .

“اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك،ناصيتي بيدك، ماضي فيّ حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همى