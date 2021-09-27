محمد الشوادفي: "اليوتيوبرز" يستخدمون إنترنت وكهرباء توفرهما الدولة فوجب عليهم الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب عن تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من صناع المحتوى أو "اليوتيوبرز" الذين تصل أرباحهم إلى 500 ألف جنيه سنويا.



قال الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحصيل الضرائب حق للدولة مقابل ما تقدمه من خدمات ونفقات لرفع مستوى معيشة المواطن.



و أضاف الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق أن الانشطة التي يقوم بها صناع المحتوى تعتبر ضمن التجارة الإلكترونية التي جعلتها الدولة ضمن أنشطة الضرائب، وعليه فهذه الانشطة يجب فرض ضرائب عليها.



وأوضح الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق، أنه باعتبار هذه الانشطة تحقق أرباح كبيرة فيجب اضافتها ضمن الايراد العام للدولة.



كما أكد الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق على أن المحتوى الذي يقدمه "اليوتيوبرز" يعتبر سلعة تباع للمواطن مقابل مشاهدته لها بما يدفعه من أموال للاشتراك في خدمات الإنترنت وبالتالي من حقه أن يأخذ في المقابل خدمات من الدولة وهذا لا يتم إلا عن طريق تحصيل الضرائب.



ولفت الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق إلى أن أصحاب المحتويات التي تقدم على المنصات الإلكترونية يستخدموا خدمات الإنترنت والكهرباء التي توفرها الدولة لذلك يجب ادخال أرباح هذه المحتويات ضمن الانشطة الإيرادية للدولة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأجهزة الخاصة والكفاءات البشرية للمساعدة في حصول الدولة على حقوقها من هذه الانشطة.

وصرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .