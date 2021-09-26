بسمة وهبة عن ترشيح منة شلبي لجائزة إيمي: التريندات المضروبة مش بتوصل للعالمية

منه شلبى

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالفنانة منة شلبي، بعد ترشيحها لجائزة إيمي العالمية، قائلة إن مصر ولادة، وقادرة كل فترة تخرج لنا واحد من ولادنا يرفع راسنا ويشرف صورتها في كل المجالات.

وأضافت بسمة وهبة، خلال حلقة اليوم، من برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أن دبوس الشرف الذي تمنحه في كل حلقة من حلقاتها سيكون من نصيب منة شلبي، مشيرةً إلى أنها أصبحت أول ممثلة مصرية وعربية تُرشح لجائزة إيمي التي تعتبر أهم جوائز الفن العالمية.

وتابعت بسمة وهبة: «ترشيح منة شلبي ليس تكريما لها بمفردها، لكنه يؤكد على حالة التطور التي تشهدها الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، فهي فنانة مصرية موهوبة تعمل بجد ولم تنخرط في صراعات السوشيال ميديا، ولم تتسابق على تريندات او هاشتاجات، وهذا الأمر يمثل ظاهرة في عالم نجمات الفن اللاتي يتنافسن على لقب الأجمل ويحرصن على مشاركة جماهيرهن بصورتهن».

وأدفت: “ترشيح منة شلبي للجائزة حاجة تشرف ودرس لكل الممثلات وخصوصا من الجيل الجديد، لأن الشغل والفن والاجتهاد هو اللي هيوصل للعالمية مش التريندات المضروبة ولا صور إنستجرام”.