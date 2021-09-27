وزير المالية : كورونا أسقطت توقعات خطة الدولة فى الإصلاح .. ولكن مصر كانت قادرة على مواجهتها

قال محمد معيط ، وزير المالية ، إن مصر بدأت بإصلاح إقتصادى منذ 6 سنوات برغم صعوبته وتداعياته ولكن الإصلاح أعطى مساحة كبيرة لكل المجالات وخاصة المالية بتحقيق فائض أولى وتخفيض العجز والدين وانخفاض فى التضخم والبطالة ، لافتاً أن فيروس كورونا أسقط الكثير من التوقعات ولكن مصر كانت قادرة على مواجهته.

تابع وزير المالية ، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" ، أن النمو لم يحقق ما كان مستهدف من وصوله إلى 6% ولكنه تراجع إلى 3 % مع الأخذ فى الاعتبار أنه حدث تأثر كبير فى الإرادات خلال أزمة كورونا وبالتالى زاد الإنفاق على تمويل المشروعات والأمدادات الصحية ، معقباً أن هذه الخطوات أدت إلى تعطل خفض الدين وسد العجز.

أوضح وزير المالية ، أن الدولة حرصت على الإستمرار فى خلق فرص العمل وتعويض التأثر الناتج من قطاعات متعددة مثل السياحة والطيران المدني وبعض الصناعات وذلك بضخ تمويل أكثر و دعم العماله غير المنتظمة وتخفيض سعر الكهرباء والغاز للكثير من المصانع حتى تظل عجلة الدولة مستمرة.

أضاف محمد معيط ، أن موارد الدولة تأثرت بقيمة 400 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا ، منوهاً إلى أن الدولة استطاعت أن تؤسس بنية تحتية قوية وإنشاء شبكة طرق وكبارى وكهرباء وغاز طبيعيى وتمويل الإسكان واستصلاح أراضى تحلية مياه .