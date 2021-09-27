بإطلالة شبابية.. نظرة شاملة عن جاجوار إف- تايب 2021 في عمان| صور

تعتبر النسخة جاجوار إف-تايب موديل 2021 واحدة من الإصدارات الفريدة، حيث تتمتع بإطلالة شبابية مع سقف مكشوف، إلى جانب التجهيزات الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى عناصر الأمن والسلامة، والتصميم الخارجي الانسيابي، والذي يحمل الكثير من المفاهيم القوية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن جاجوار إف-تايب موديل 2021 واسعارها داخل السوق العماني.

المواصفات الفنية للسيارة جاجوار إف-تايب موديل 2021

تتمتع السيارة جاجوار إف-تايب موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي، بقوة 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يدفع السيارة عبر منظومة الجر الخلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، وقوة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.7 ثانية.

كما حصلت السيارة على محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 380 حصانا، و 460 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 275 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.1 ثانية، مع منظومة الدفع الكلي للعجلات.

وجاءت النسخة جاجوار إف-تايب موديل 2021 بمحرك اعلى تجهيزًا مكون من 8 اسطوانات 5000 سي سي، قادر على انتاج 550 حصانا، وعزم اقصى للدوران 680 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات تصل السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة ومنية تستغرق 4.1 ثانية فقط.

تصميم السيارة جاجوار إف-تايب موديل 2021

تأتي السيارة جاجوار إف-تايب موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.482 متر، و 1.923 متر للعرض، و بارتفاع يبلغ 1.308 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.622 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 207 لتر، مع سقف مكشوف، و اطلالة رياضية، ومصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

مواصفات الحماية والأمان الخاصة بـ جاجوار إف-تايب موديل 2021

تأتي السيارة بالعديد من مواصفات الحماية والأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، و خاصية دعم المكابح BA، و انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، و خاصية الثبات الديناميكي، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى مستشعرات حركة امامية وخلفية، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات.

أسعار السيارة جاجوار إف-تايب موديل 2021 في عمان

الفئة الأولى جاجوار إف-تايب موديل 2021 2.0T R-Dynamic 300 PS بقيمة قدرها 30 الف ريال.

الفئة الثانية جاجوار إف-تايب موديل 2021 3.0L V6 R-Dynamic AWD 380 PS بقيمة قدرها 38.760 ريال.

الفئة الثالثة جاجوار إف-تايب موديل 2021 5.0L V8 R AWD 550 PS بقيمة قدرها 57.650 ريال.