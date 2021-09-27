التضامن توضح كيفية الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

كشف الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة"، طريقة الاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة".



وقال "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الصرف النقدي بـ"تكافل وكرامة" يستمر لمدة 30 يوما.

وأشار الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة"،: "نستقبل طلبات تكافل بالوحدات الاجتماعية، ويتم بحث الحالات ميدانيا وتقييم الوضع الاقتصادي بالنسبة للأسرة وإدخاله على قواعد بيانات الوزارة".



وأوضح أن أصحاب الاحتياجات الخاصة، من شأنهم إثبات الإعاقة من خلال وزارة الصحة ومكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وبعد إثبات الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل، يتم توجههم إلى وحدات الشئون الاجتماعية لتسجيل بياناتهم وبيانات أسرهم على قواعد البيانات.