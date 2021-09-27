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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد اثنين من ضحايا حادث دهس زفاف الزقازيق : بنتي اقتطعت رجلها الشمال وابني مصاب بنزيف داخلي في البطن.. فيديو

الحادث
الحادث

 

كشف السيد عبد الله    والد إثنين من ضحايا  واقعة  حادث  حفل الزفاف بإحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، الذي تحول   إلى  حادث "المؤلم"، حيث أصيب عدد من المعازيم بإصابات بالغة، منهم بتر قدم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، و3 آخرين بينهم طفل عمره 7 سنوات، نتيجة حركة استعراضية لسيارة حاول قائدها مجاملة للعروسين مصادما بالمعازيم

 

واضاف  السيد عبد الله   في  مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع علي قناه " اون اى " قائلاً  " كان فرح إبن أخويا  الجمعة الماضية وخرجت  البنات من منزلي بعد تزينهن إستعداداً الزفة  كانوا واقفين  ثلاثة بنات وعبد الله أخوهم وفوجئوا بواحد جاي بالعربية  من طريق عام  ويعمل سمكري عمره 18 سنة  ولا يحمل رخصة "


تابع السيد عبد الله قائلاً : " كان " بيخمس " بالعربية   بسرعة وفي لمح البصر سمعنا الخبطة من فوق  " كان صوتها رهيب " كنا المفروض  هنحصلهم في الزفة بعد وقت .. والعربية كانت ماشية  في الطريق المظبوط على اليمين بكن بسرعة فائقة غير مسبوقة لحد ما دخلت  على البنات والولد "


أكمل : " حسبي الله ونعم الوكيل منظر ما حد   يوريه لحد  بنلف على المستشفيات  بنتي  في المصابة في الفرقة الثانية  من معهد التعاون الزراعي في شبرا وكان عيد ميلادها كان النها ردة  وللأسف بترت قدمها اليمنى  وركبولها  شرائح ومسامير في اليسرى بالإضافة لكدمات   وربنا يطمنا   عليه "


وأوضح أن الطفل أصيب بنزيف   داخلي في البطن  قائلاً : " كانوا رايحين فرح ومنتظرين العربيات  الخاصة بالزفاف   "

النيابة العامة المستشفى حفل زفاف الشرقية في الشرقية دهس فتاه وشقيقها

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