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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27 -9-2021

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 27 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، بنوك (الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي ) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،المصري لتنمية الصادرات) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،الاستثمار العربى، المصرى الخليجى ، قناة السويس، فيصل الإسلامى )نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاسكندرية نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر، المصرف المتحد ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.


وكان البنك المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

الدولار الجنيه المصري بنوك جنيه اليوم الأثنين

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