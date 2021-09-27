ازاي تعرف إن اللي قدامك بيحسدك.. مستشار مفتى الجمهورية يكشف كيفية الوقاية من الحسد.. فيديو

الحسد

قال مجدي عاشور ، مستشار مفتى الجمهورية ، إنه لا ينكر وجود الحسد فى الحياة وتم ذكره فى القرآن وأنه لا يمكن أن يتم ربط الأحداث والأهوال التى تحدث للإنسان بالحسد ، لافتاً أن هناك بعض العلامات مثل الصداع والخمول إذا حدثت للإنسان الذى ليس مريضاً عضوياً تمام ولا مريضا نفسيا ممكن أن يكون عليه شئ من الوقايه وعليه بقراءة القرآن .

تابع مجدى عاشور ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب " فى برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة إم بى سي مصر ، أنه إذا أصاب الإنسان الصداع وطاف به على الأطباء لمعرفة أسبابه ولم يتمكن فعليه باللجوء للوقايه وقراءة القرآن والموعذتين ، معقباً أن أى ابتلاء لم يعرف الإنسان أسبابه ولا علاجه فعليه باللجوء لقراءة القرآن والوقايه لأنه من المحتمل أن يكون عرض للحسد.

أوضح مجدى عاشور ، أنه لا يستطيع أن يجزم أحد أنه محسود ولا يجب ربط الأحداث بالحسد ولكن هناك حالات فردية بالشعور تجاه فرد معين عند وجوده بشئ غير طبيعي وأنه حاسد ، منوهاً إلى أنه لابد من التأكيد من انه حاسد قبل اليقين .