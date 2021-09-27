اليمن .. الداخلية تنعى 3 ضباط استشهدوا بقصف حوثي في حجة

نعت وزارة الداخلية اليمنية ثلاثة ضباط من منتسبيها، استشهدوا إثر قصف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظة حجة بصواريخ باليستية بالتزامن مع احتفالات أبناء المدينة بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وبحسب وكالة سبأ قالت وزارة الداخلية في بيان النعي :" إن الشهداء هم (العقيد عبدالله محمد طرموم رئيس عمليات شرطة محافظة حجة - العقيد علي علي أبو قحم مدير شرطة مديرية ميدي - الملازم يحيى عيسى أبو قحم) .. مشيرة إلى مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية قصفها العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان واستهدافها الإرهابي للمدنيين العزل في تحدٍ سافر لكل مواثيق القانون الدولي.

وأكدت أن ما قامت به المليشيات من عمل إرهابي جبان يعد ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني في ظل الصمت الإقليمي والأممي المريب لاستهدافها المتكرر للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان والنازحين من ويلات الحرب التي تدور رحاها منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأشادت بالأدوار البطولية التي سطرها الشهداء في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال التي تشهد لهم بصولاتهم وجولاتهم الذين قدموا فيها أروع الملاحم البطولية الخالدة دفاعاً عن الوطن والتي سيدونها التاريخ بأحرف من نور ويعتز بها أبناء الشعب اليمني .. لافتة إلى أن وزارة الداخلية خسرت أبطالاً عُرفوا خلال مسيرتهم العملية بالشجاعة والحنكة العسكرية واستشعارهم للمسؤولية الوطنية والانضباط والهمة ودماثة الأخلاق وحسن السيرة.