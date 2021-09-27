عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. الداخلية تنعى 3 ضباط استشهدوا بقصف حوثي في حجة

اليمن
اليمن

نعت وزارة الداخلية اليمنية ثلاثة ضباط من منتسبيها، استشهدوا إثر قصف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظة حجة بصواريخ باليستية بالتزامن مع احتفالات أبناء المدينة بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وبحسب وكالة سبأ قالت وزارة الداخلية في بيان النعي :" إن الشهداء هم (العقيد عبدالله محمد طرموم رئيس عمليات شرطة محافظة حجة - العقيد علي علي أبو قحم مدير شرطة مديرية ميدي - الملازم يحيى عيسى أبو قحم) .. مشيرة إلى مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية قصفها العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان واستهدافها الإرهابي للمدنيين العزل في تحدٍ سافر لكل مواثيق القانون الدولي.

وأكدت أن ما قامت به المليشيات من عمل إرهابي جبان يعد ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني في ظل الصمت الإقليمي والأممي المريب لاستهدافها المتكرر للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان والنازحين من ويلات الحرب التي تدور رحاها منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأشادت بالأدوار البطولية التي سطرها الشهداء في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال التي تشهد لهم بصولاتهم وجولاتهم الذين قدموا فيها أروع الملاحم البطولية الخالدة دفاعاً عن الوطن والتي سيدونها التاريخ بأحرف من نور ويعتز بها أبناء الشعب اليمني .. لافتة إلى أن وزارة الداخلية خسرت أبطالاً عُرفوا خلال مسيرتهم العملية بالشجاعة والحنكة العسكرية واستشعارهم للمسؤولية الوطنية والانضباط والهمة ودماثة الأخلاق وحسن السيرة.

اليمن.. رئيس أركان الجيش يتوعد ميليشيات الحوثي وإيران

بريطانيا: ملتزمون بأمن الخليج.. ونبحث إيجاد حل للصراع في اليمن

وزارة الداخلية اليمنية مليشيا الحوثي ايران اليمن ارهاب الحوثيين

موضوعات متعلقة

اليمن.. رئيس أركان الجيش يتوعد ميليشيات الحوثي وإيران

رئيس اليمن يوجه الشكر للجيش المصري في ذكري الثورة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

السيسي: قمنا بتحويل 250 ألف فدان إلى مزرعة سمكية حية

المتعلقات الشخصية مجانا.. النقل توضح الأغراض التي تطبق الرسوم عليها في القطارات

جاب لأبوه ارتجاج في المخ| مدمن يضرب والده بـ وحشية في منشأة ناصر

حكم تلويث المجاري المائية .. الإفتاء: حرام شرعاً

وزيرة الصحة: حقن 26 طفلا بالعلاج الجيني من مصابي الضمور العضلي الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

خايف عليكم.. السيسي: أي تعدى على منشآت أو جسور غير مقبول

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ