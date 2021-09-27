نائب: السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة فى تنمية سيناء

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو مجلس النواب ، إن التنميه الشاملة علي أرض سيناء كانت مطلبا أساسيا من أهالي سيناء علي مر عهود سابقه ، لافتا إلى أن التنمية في سيناء ضمانة اساسيه لحماية الوطن من كثير من المخاطر وعلى رأسها الإرهاب ، لافتا إلى أن سيناء غنية بالموارد التى لم يتم إستغلالها من قبل ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة فى تنمية سيناء إنتظرها أهالي سيناء منذ سنوات عديدة.

وأشارعضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له إلى أن أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، مؤكدًا أنها تعتبر من أضخم المحطات التي سيتم افتتاحها على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً والتى تسهم وبشكل كبير في تحويل مسار مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وأشاد عضو مجلس النواب بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية حيث تعد من ضمانات الأمن القومي ، لافتا إلى أن مصر تشهد نهضة تنموية وحياة كريمة يشعر بها المواطن المصري في جميع ربوع البلاد .