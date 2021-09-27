علاء مصطفى يشيد بافتتاح محطة بحر البقر: الدولة تسعى لضمان أمنها المائي

أكد علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن افتتاح الرئيسي عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي لمصر.

وأضاف مصطفي، خلال بيان له اليوم الإثنين، أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة خلال السنوات الماضية، يعكس اهتمام الدولة بالتعمير وخاصة أرض الفيروز التى تحظى بمكانة خاصة فى قلوب جميع المصريين، مما ساهم بقوة فى تحقيق خطة التنمية الشامل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الفترة السابقة كانت تعانى سيناء من الإرهاب الأسود الذى كان يحاول السيطرة على سيناء، والآن تتحول سيناء إلى منطقة استثمارية وتنموية بفضل جهود القيادة السياسية.