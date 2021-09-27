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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. مقتل أحد قيادات داعش في بلوشستان

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

قال مصدر في مديرية مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الاثنين، إن رجال الأمن تمكنوا من تصفية المدعو ممتاز أحمد، الذي يعتبر أحد كبار القيادات في تنظيم داعش الارهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، ذكر المصدر، أن قوات الأمن المحلية، في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان، تمكنت من قتل ممتاز أحمد، خلال عملية في منطقة ماستونج.

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باكستان تطالب المجتمع الدولي بجهود مشتركة لمحاربة الإرهاب

كما أكد المصدر، على أن القتيل كان متورطا في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال تجمع انتخابي في بلوشستان في يوليو 2018، الذي أودي بحياة حوالي 130 شخصا.

كما طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي ببذل الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن خان، حث المجتمع الدولي أيضا، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعم حكومة حركة طالبان من أجل الاستقرار والسلام في أفغانستان، مؤكدا ضرورة إدراك العالم الوضع هناك الذي يمكن أن يتفاقم إذا لم يتم تقديم مزيد من الدعم، مشيرا إلى أن الفشل في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يمكن أن يتسبب في نشوب حرب أهلية".

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