"المركزي": ارتفاع الأصول المحلية للبنوك لـ 763.5 مليار جنيه

ارتفع صافي الأصول المحلية للبنوك ضمن نقود الإحتياطي لـ 763.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 700.35 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 750.4 مليار جنيه في إبريل 2021.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة نحو 706.3 مليار جنيه في يونيو 2021 مقابل 729.744 مليار جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 768.6 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.



وبلغ حجم الأوراق المالية ضمن صافي الأصول المطلوبات من الحكومة، 700.3 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 700.302 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 700.32 مليار جنيه في إبريل 2021.



وسجلت التسهيلات الائتمانية ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 60.733 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 119.2 مليار جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 147.24 مليار جنيه في إبريل 2021.



وبلغ حجم الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 54634 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 89.8 مليار جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 79 مليار جنيه في إبريل 2021.



ووصل حجم المطلوبات من البنوك نحو 239.6 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 220.001 مليار جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 221.54 مليار جنيه في إبريل 2021.