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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 5.5 مليار جنيه لتمويل 150 ألف مشروع

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس  طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل اقل من 5 مليارات حنيه خلال العام الماضي.


وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجهاز يستهدف تمويل نحو 150 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري. 

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وأشار شاش إلى ان الجهاز قام بضخ تمويلات تقدر بنحو 3مليارات جنيه استفاد منها نحو 90 ألف مشروع بكافة المحافظات خلال النصف الأول من 2021، منوها بأن الجهاز يستهدف تحقيق 10% نموا بحجم تمويلاته سنويا.


وأكد أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة الكبير بالمشروعات الصغيرة كون ذلك القطاع يمثل العمود الفقري لنمو كافة الدول الاقتصادية الكبرى.


وذكر أن الجهاز يقدم برامج تدريبية وتسويقية بالإضافة الي الدعم الفني لجميع الشباب الذين يفكرون في إنشاء مشاريع خاصة.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اخبار مصر مال واعمال ريادة الاعمال

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