المعهد المصرفي: نجحنا في تدريب 350 مستفيدا بالبنوك المركزية لـ43 دولة أفريقية

قال عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، إن البنك نجح في تدريب 350 متدربا من العاملين بالجهاز المصرفي الأفريقي على مستوى 43 دولة منهم 200 متدرب خلال العام المالي الماضي.



وأكد " نصير" في تصريحات له، أن هناك اهتماما من البنك المركزي المصري بصورة خاصة في إعطاء أولوية لتعظيم دور المعهد على مستوى القارة السمراء.



وأشار إلى أن المعهد يقوم بإعادة استنساخ برنامج رواد من أجل المستقبل، في القارة السمراء بغرض تأهيل القيادات المصرفية على مستوى البنوك المركزية الإفريقية، مؤكدا أن ذلك البرنامج مدعوم بصورة كاملة من البنك المركزي.



وأوضح " نصير" أن عمليات قبول المتدربين بذلك البرنامج، تتم وفقا لمعايير الاختيار والقبول حيث يتم إخضاع المتقدم للحصول على البرنامج التدريبي لاختبارات القبول.



وأضاف أن البرنامج التدريبي يتم عبر شبكة الانترنت و مدعوم باللغة الإنجليزية.

