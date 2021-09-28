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مرأة

دراسة أمريكية: انقطاع التنفس خلال النوم مرتبط بأمراض المناعة الذاتية

صدى البلد

توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم قد يتعرضون لاضطراب في المناعة الذاتية.


وذكرت الدراسة -التي أُجريت في كلية الطب بجامعة جورجيا الأمريكية- أن اضطرابات الجهاز المناعي تنجم عن قلة نشاط الجهاز المناعي أو فرط نشاطه، وتشمل حالات معروفة مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.


ويُعد انقطاع التنفس الانسدادي هو اضطراب يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق مؤقتًا، ويضيق مجرى الهواء ويتقطع فيه التنفس مؤقتًا أثناء النوم، ويُعتبر الضغط الإيجابي المستمر لمجرى الهواء العلاج الرئيسي الأمثل لانقطاع التنفس الانسدادي، ويعمل على ضخ الهواء عبر قناع لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.


وتشير البيانات إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يضر بصحة 35% من الأمريكيين، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.


وفي الدراسة الحالية، نظر الفريق البحثي في أربعة سيتوكينات (بروتينات تشارك في إشارات الخلية) مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، وقاموا بتقييم السيتوكينات في ثلاث مجموعات من البالغين: المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي غير المعالج، والمرضى الذين يتلقون العلاج، فضلا عن مجموعة من الأصحاء.


وأظهرت نتائج الدراسة مستويات غير طبيعية من السيتوكينات الأربعة في المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس النومي غير المعالج، مما يشير إلى أن قلة النوم وعدم كفاية إمدادات الأكسجين قد تؤثر على السيتوكينات.

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