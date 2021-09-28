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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: تصريحات رئيس أذربيجان مثيرة للاستغراب

الخارجية الإيرانية:
الخارجية الإيرانية: تصريحات رئيس أذربيجان مثيرة للاستغراب

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ”مثيرة للاستغراب والدهشة“.

 

وكان علييف، اتهم إيران، الإثنين، بعدم احترام وحدة الأراضي في جمهورية أذربيجان.

 

وقال “زاده”، في حديث للصحافة الإيرانية، ردا على اتهام علييف، ”نظرا للعلاقات الجيدة والمحترمة التي نتمتع بها مع أذربيجان فإن التصريحات التي وردت على لسان الرئيس الأذري بهذه الطريقة تثير الاستغراب والدهشة“.

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وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن ”إيران لن تقبل أبدًا بتواجد الكيان الصهيوني (إسرائيل) قرب حدودها، حتى وإن كان شكليا، وستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها القومي“، في إشارة إلى وجود علاقات دبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل.

 

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن ”مشاورات جادة ومفصلة جرت بين إيران وأذربيجان، خلال اجتماع وزيري الخارجية على هامش الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك“.

 

ولفت زاده، إلى أن ”إيران أبدت دائمًا معارضتها لأي احتلال إقليمي"، مشددا على ضرورة احترام وحدة أراضي الدول والحدود المعترف بها دوليًا.

 

وأضاف أن ”إيران تعتبر مراعاة حسن الجوار من أهم القضايا التي يتوقع أن ينظر فيها جميع الجيران“.

 

واعتبر زاده، التدريبات العسكرية التي تجريها إيران في مناطق الحدود الشمالية الغربية مع أذربيجان، ”مسألة سيادية وهي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

 

وكان الرئيس الأذري إلهام علييف، قال في مقابلة له، إن ”الشاحنات الإيرانية تدخل منطقة قره باغ بطريقة غير شرعية وهذه ليست أول مرة“.

 

وأضاف علييف أن ”الشاحنات الإيرانية كانت تدخل هذه المنطقة بشكل مستمر خلال فترة احتلالها من قبل أرمينيا أيضا، ولقد أعربنا عن انزعاجنا من هذا التصرف مرارا، لكن الجانب الإيراني واصل هذا الخرق“.

 

وحث إيران على دفع الضرائب عند دخول شاحناتها إلى أراضي بلاده، مبينا : ”إيران لم تحترم سلامة أذربيجان، وأقامت أذربيجان نقطة تفتيش وفرضت رسوما جمركية على طريق غوروش – كابان، وتوقفت منذ ذلك الحين حركة الشاحنات الإيرانية إلى ناغورني قره باغ“.

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