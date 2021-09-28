فريدة الشوباشي: متابعة رئاسية مستمرة للمشروعات القومية ..فيديو

قال فريدة الشوباشي الكاتبة وعضو مجلس النواب ، إن الرئيس السيسي يتابع جميع المشروعات شخصيا وهذا ما يجعل جميع المشروعات يتم إنجازها ، مؤكدة علي ان الرئيس يعمل في جميع الاتجاهات .

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، ان مصر الان تحتوي علي اكبر محطة شمسية في العالم ، مؤكدة ان الرئيس يعمل الان علي تطوير سيناء وبها 450 الف فدان يمكن زراعتهم .

وأوضحت فريدة الشوباشي ، أن مصر أيضا بها الان اكبر مصنع لقاحات في المنطقة الافريقية وهذا يساعد علي توفير العملية الصعبة والاكتفاء الذاتي بالإضافة الي توفير الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر التي تعمل علي توفير فرص عمل للشباب .

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الزعيم جمال عبد الناصر هو عمرو بن الخطاب في العصر الحديث، مشيرة إلى أن الإخوان حاولوا اغتيال عبدالناصر لإنه المسلم الحقيقي وكان دائم الحديث عن حقوق الفقراء.



وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع على قناة تن، أن عبد الناصر كان لديه مشروع نهضة مصر، وهذا سبب عداء وكره الإخوان له، موضحة أن أكثر عبارة تجعلها تشعر بتفاؤل من كلمة الرئيس إن الإرادة المصرية لم تعلو عليها إرادة أخرى، معتبرة أنها بمثابة وسام على صدرها وصدر جميع المصريين.



وتابعت فريدة الشوباشي، أن ما يحدث من مشروعات قومية حاليًا رد اعتبار لمصر ولمكانة وفلسفة ورسالة مصر، مؤكدة أن مصر كانت الرسالة وأيقونة الكرامة والعزة والاستقلال، مشددة على أن جمال عبد الناصر عصي على الموت وعمره ما يموت لكونه أيقونة مصرية.