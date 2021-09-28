محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة ممثلة هندية.

وشوق جمهوره بانتظار عمل يجمعهم معا، وكتب: “انتظروا قنبلة”.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم تشجيعية له، منها: ثقة في الله نجاح- هتكسر الدنيا كالعادة.



أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد.



ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب:" تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".