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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توافد قضاة استئناف القاهرة على «دار القضاء» لعقد الجمعية العمومية.. صور

صدى البلد

بدأ قضاة محكمة استئناف القاهرة في التوافد على مقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي"، في وسط القاهرة، متخذين الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد.  

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائي، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد. 



ومن المقرر أن يتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم، الأربعاء 29 سبتمبر، اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشرة ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022.

محكمة استئناف القاهرة فيروس كورونا اخبار المحاكم الجمعية العمومية العادية دار القضاء العالي

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