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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمومية محكمة استئناف القاهرة توافق على توزيع العمل القضائي خلال العام 2021-2022

صدى البلد

وجهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة  برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى , الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من مساواة الهيئات القضائية بعضهم البعض ومن تعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وصولا للتحول الرقمي ورفع قدرات المحاكم تسهيلا على المتقاضين والمحامين، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل القضائي خلال العام 2021 /2022 .

شهد الجمعية العمومية المئات من شيوخ القضاة بالمحكمة وجلس على المنصة أمام القضاة المستشار عصام الدين فريد والمستشار على الهواري رئيس المكتب الفني للمحكمة، والمستشار محمد رمزي –رئيس الاستئناف- القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة .

بدأت الجمعية العمومية بتلاوة آيات قرآنية , وبعدها الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء رجال القضاء .

أوضح رئيس المحكمة أنه يدرك تماما ما يثار بشأن المساواة بين القضاة بالمحكمة , وقضاة محكمة النقض , بشأن بدل الطعون , وأن هناك بوادر بشأن هذا الموضوع سيتم إعلانها لاحقا لأنها محل دراسة وبحث مع مجلس القضاء الأعلى وإن كان هناك اقتراحات موضوعية فيرجي إرسالها للمحكمة.

 

واستشهد رئيس المحكمة بمقولة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أثناء توليه الحكم , عندما قال "إنني وليت عليكم ولست بخيركم , فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني" , مضيفا أن الهدف من الجمعية العمومية هو تحقيق رغبات القضاة وأن المحكمة حاولت تحقيق الرغبات قدر المستطاع , وأن الاجتماع اليوم لترتيب كيفية الحكم بين الناس باعتبارها رسالة عظيمة وأمانة كبيرة عملها الإنسان وغايتنا هي إرساء العدل بين الناس لأن العدل سياج الحكم الرشيد به تصان الحريات وتحقن الدماء وأن تلك الأحكام ستكون معكم في حياتكم ومماتكم ويوم الحساب , فانشروا العدل رسالة أمن وسلام وطمأنينة للخائفين , ولإرساء دعائم الحكم الرشيد , واعلموا أنكم مقاضون بما تحكمون وأن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله ولا تثنيهم رغبة ولا تمنعهم رهبة من الانتصار للعدل .

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