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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يستعد لطرح أغنية خليكي من ألبوم ولسه

رامي جمال
رامي جمال

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة من البومه المقبل “ولسه” وهي بعنوان “خليكي”.

 

نشر رامي جمال البوستر الرسمي الخاص بالاغنية وعلق قائلاً: “ #رامي_جمال - #خليكي، أغنية جديدة #قريباً من ألبوم #ولسه من إنتاج #نجوم_ريكوردز”.

 

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

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كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.


 

رامي جمال ولسه خليكي نجوم ريكوردز قلة الأحساس

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