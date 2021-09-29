داعية إسلامي: ذكر الله يفك الكروب والعقد وغير مرتبط بوقت أو عدد

قال صالح الشواف، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر في عدد من أيات القران الكريم و قال “واذكروني اذكركم”، مؤكدا أن الإنسان عندما يذكر الله كثيرا يلبي الله دائما نداء عبده.

وأضاف صالح الشواف خلال لقائه في برنامج "مصر أحلى " المذاع علي " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية " وفاء طولان" ، أن الذكر غير مرتبط بوقت أو عدد، مشيرا إلى أن جميع العبادات مرتبطة بعدد ووقت إلا الذكر.

وتابع صالح الشواف، أن لكل إنسان مهموم وحزين، ويعاني من المشاكل، عليه بذكر الله كثيرا، مؤكدا انه بذكر الله تنفك الكروب والعقد.

المعجزة خالدة في القرآن الكريم

قال الداعية الاسلامية الدكتور صالح الشواف، إن رحلة الإسراء والمعراج المعجزة خالدة في القرآن الكريم، مضيفا أن العلماء اختلفوا في تحديد سنة ويوم وشهر الاسراء والمعراج.

وأضاف في حواره، أن بعض العلماء يقولون ان معجزة الإسراء والمعراج حدثت في السنه العاشرة هجرية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر ٥٠ عاما وكانت سنة الحزن.

وتابع الدكتور، أن جاءت المعجزة سالفة الذكر في وقت حزن شديد للرسول بوفاة ابو طالب عم الرسول وهو نفس العام الذي فقد فيه الرسول السيدة خديجة زوجة النبي، متابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة وهي على قيد الحياة ولكن بعد وفاتها، وفراق السيدة خديجة كان ألم كبير للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع الداعية الإسلامي، أنه قبل رحلة الإسراء والمعراج كان الرسول يعيش ألم نفسي كبير ووقتها حدثت معجزة الإسراء والمعراج، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأكثر من ابتلاء في هذه السنة وضرب بالحجارة من الطائف.

وأكمل الشواف، أن كل هذه الأمور تهدف ان نتعلم منها الأخذ بالأسباب والسعي، مستدركا أن الأنبياء عاشوا أكثر من ابتلاء وهذا الأمر في غاية الأهمية.