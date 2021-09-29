جمارك الأقصر.. ضبط سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصروالفروع(التزام تجارى) برئاسة الأستاذ محمدالمغربى مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى مدير ادارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد محضر ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية من إدارة مباحث االضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد البائعين بمركز نقاده بقنا بتخزين السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بمخازنة والعقار الذى يسكن بةالاتجار وبيع وبناء علية تم اصدار اذن النيابة الصادر فى هذا الشأن .



وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمدالمغربى مدير ادارة المكافحة ومنتصر محمدين رئيس قسم المكافحة وأحمد صابر واسماعيل أحمد مأمورىجمرك بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقى مدير الادارة وقوة من السادة امناء الشرطه (جابر العزب محمود-شحات عبدالنعيم - عامر عبدالوهاب- احمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمخاذن والعقار حيث تم ضبط 415 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة112 ألف و665 جنيه

قرر

عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 750 لسنه 2021 وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.