مصر تصدر 1.3 مليون طن رخام وجرانيت 2021... أرقام وتفاصيل

قفزت صادرات الرخام والجرانيت المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 200 مليون دولار في مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 60%.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، نمو حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.325 مليون طن في مقابل مليون طن خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة نمو 32.4%.

وشهدت صادرات الرخام والجرانيت المصري نموا بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس لتبلغ 15 مليون دولار في مقابل 14 مليون دولار خلال أغسطس 2020، حيث تم تصدير 127.923 ألف طن في مقابل 123.041 ألف طن.