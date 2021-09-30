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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر 1.3 مليون طن رخام وجرانيت 2021... أرقام وتفاصيل

صدى البلد

قفزت صادرات الرخام والجرانيت المصري خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 200 مليون دولار في مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 60%.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، نمو حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة لنحو 1.325 مليون طن في مقابل مليون طن خلال  نفس الفترة من 2020 بنسبة نمو 32.4%.

وشهدت صادرات الرخام والجرانيت المصري نموا بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس لتبلغ 15 مليون دولار في مقابل 14 مليون دولار خلال أغسطس 2020، حيث تم تصدير 127.923 ألف طن في مقابل 123.041 ألف طن.

مصر تصدر صادرات مصر صادرات الرخام مواد البناء المجلس التصديري لمواد البناء

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