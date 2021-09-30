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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. طرح الجزء الثاني من فيلم Venom لـ توم هاردي

فيلم Venom
فيلم Venom

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات يبدأ عرض الجزء الثاني من فيلم الإثارة الشهير Venom الذي يقوم ببطولته توم هاردي ومن إخراج آندي سيركيس. 

يستهدف صناع فيلم Venom: Let There Be Carnage تحقيق 50 مليون دولار في افتتاحية عرضه نهاية الأسبوع الجاري، وأن يحدث بعض الضجيج في السينمات. 

تأجيل عرض الجزء الثاني من Venom خمسة مرات من قبل بسبب جائحة كورونا، وتتوقع شركة سوني أن يحقق إيرادات مستحقة رغم الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وخاصة صناعة السينما. 

بلغت ميزانية إنتاج فيلم Venom حوالي 110 مليون دولار، وسيعرض في السينمات فقط وليس على إحدى المنصات مثل غيره من الأفلام التي أثرت عليها ظروف الجائحة. 

تفاصيل الجزء الثاني من Venom

شهد تريلر فيلم VENOM: LET THERE BE CARNAGE مواجهة قوية بين بطل الفيلم توم هاردي والوحش الذي يتجسده، والشرير الجديد الذي يقوم بدوره وودي هارلسون.

يشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليامز، ريد سكوت، نعومي هاريس، وتشارك شركة مارفل في إنتاجه، ويخرجه آندي سيركيس. 

طرح الجزء الأول من Venom في الأسبوع الأول من أكتوبر 2018، وحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه بلغ أكثر من 80 مليون دولار في أمريكا، وحقق في النهاية أكثر من 850 مليون دولار عالميا. 

اصطحب الممثل الإنجليزي توم هاردي كلبه "بلو" إلى العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم Venom المنتظر طرحه وتأجل عرضه كثيرا خلال الفترة الماضية.

لفت توم هاردي الذي يبلغ من العمر 44 عاما الأنظار على السجادة الحمراء للفيلم الذي أقيم في لندن منذ أيام، والتقط العديد من الصور مع كلبه المفضل. 

Venom VENOM LET THERE BE CARNAGE توم هاردي آندي سيركيس البوكس اوفيس

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