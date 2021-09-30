إيرادات السينما|أفلام عروستي وماكو والإنس والنمس في الصدارة

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي: « فيلم العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس وعروستى » وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس وبلغ إجمالي الإيرادات 7 مليون و848 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “عروستى”.

عروستى

وتصدر فيلم “عروستى” شباك التذاكر حيث حقق الفيلم ايرادات أمس بلغت قيمتها 253,643 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 2,602,293 جنيه.

فيلم “عروستى” من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز الثانى وحقق ايرادات بلغت قيمتها 127,725 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 13,956,096 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثانى.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس حيث بلغت إيراداته 115,243 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 53,495,734 جنيه.

العارف

وجاء فى المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 69,344 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 59,823,812 جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

200 جنيه

حقق فيلم "200 جنيه" في أول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الرابع وبلغت ايراداته 40,473 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 7,416,078 جنيه.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

موسى

جاء فى المركز الخامس فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 50,994 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 17,003,155 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 32,030 جنيها يحتل بذلك المركز السادس، لتصبح إجمالي إيراداته هي 40,631,871 جنيه.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

وتذيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 14,723 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 45,967,832

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

30 مارس

جاء فى المركز السادس فيلم “30 مارس” الذى يعرض أمس وحقق العمل إيرادات بلغت 15,029 جنيها، لتصبح إجمالي إيراداته هي 1,388,352 جنيه.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتاليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.