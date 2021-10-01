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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخيرا .. الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا

حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال

انتهت فترة الخلاف بين حمو بيكا وعمر كمال التي استمرت على مدار الفترة الماضية بسبب تصريحات الأخير في برنامج الحكاية مع عمرو أديب التي أسيء فهمها. 

نشر حمو بيكا صورة له مع عمر كمال من كواليس مشاركتهما في تقديم أغنية بالحلقة الأخيرة من مسلسل بنت السلطان التي قامت روجينا ببطولته مع أحمد مجدي في رمضان الماضي. 

وعلق حمو بيكا على الصورة قائلا:" أخويا حبيبي #عمر_كمال كل سنة وانت طيب وناجح ويارب تكون سنه رزق ونجاح ليك ويحققلك كل حاجة حلوة يا حبيب اخوك.. وربنا يبعد عنا الشياطين".

وعلق عمر كمال على الصورة ومنشور تهنئة عيد ميلاده قائلا:" بالرغم كل الخلافات اللى بينا بس انا بحبك يا بيكا .. والمشكلة انك دايما بتفهمني غلط .. بس انا بحبك ومنساش انك كنت عتبة خير ورزق ليا .. نفسى نرجع انا وانت وحسن زى زمان والله .. انا بحبكم وانتوا اخواتى ربنا يصلح حالنا .. شكرا ع البوست الحلو وانت طيب يا حبيبى ربنا يسعدك ونفرح بعيالك".

أزمة حمو بيكا وعمر كمال 

وقع خلاف كبير منذ  أكثر من شهرين بين حمو بيكا وعمر كمال بسبب تصريحات الأخير التليفزيونية، مع الاعلامي عمرو أديب، بأنه ليس مغنيا وإنما مؤديا.

تسبب ذلك في غضب حمو بيكا الذي حرص على الرد وذلك بمقطع فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حمو بيكا: "«أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني".

وتابع: “طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!”.

وتحدث عن خلافه مع سمية الخشاب، قائلا: “«طلعت خبط في الفنانة سمية الخشاب برضه، أنت مش بيطمر فيك أي شيء.. رغم إنك مفروض تقول الحمد لله إن النجمة نزلت لك وكتر خيرها.. ولو الأغنية جابت 100 الف، كويس مش وحش.. الأغنية مش بالملايين والأرقام، أهم حاجة تشتغل في الشارع”.

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