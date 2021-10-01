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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الفنان عمرو رمزي

عمرو رمزي
عمرو رمزي

أعلن الدكتور إياد رمزي شقيق الفنان عمرو رمزي موعد صلاة الجنازة على والدته التي توفيت مساء الخميس، عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

وكتب شقيق الفنان عمرو رمزي نعي والدته قائلا:" بقلوب راضيه بأمر الله.انتقلت الي جوار ربها امي الحبيبه التي كانت اعظم و احن ام حتي آخر لحظه في حياتها .كانت امي محبه للجميع..اللهم ارزقها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقه عذاب".

واستطرد شقيق عمرو رمزي معلنا تفاصيل جنازة والدته قائلا:"  صلاة الجنازة إن شاء الله باكر بعد صلاة الجمعة بمسجد العيسوي..والعزاء قاصر علي تشييع الجنازه.ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم". 

يقيم شقيق الفنان عمرو رمزي في المنصورة، التي تقام فيها صلاة الجنازة، فيما علق الفنان على الخبر قائلا:" «البقاء لله .. أمي في رحاب الله»، ليتفاعل معه الأصدقاء بالدعاء لأمه الراحلة. 

تصريحات عمرو رمزي 

قال الفنان عمرو رمزى، "أنا ممثل محترف ومذيع ومخرج هاوى"، مشيرا إلى أنه الآن أصبح هاويا لأنه يريد العمل على ما يريده وما يحب أن يفعله باختياره هو.

وأضاف "رمزي" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يستطيع تقديم فكرة برنامج لا يقتنع بها، موضحا أنه قام بتقديم برنامج "روبابيكيا" عام 2015 وكان يوجد إرهاب وأحداث كثيرة بالشوارع، إلا أنه أصر على تقديمه.

وتحدث حول فقدان برامج المقالب رونقها تلك الأيام، وليس مثل نجاح برنامجه "حيلهم بينهم"، قائلا: "ممكن تشتغل تانى بدليل لما بتتعمل على أى مستوى بتتشاف".

وأكد أن برامج المقالب تعتبر نوعية قليلة من البرامج ومن الصعب تقديمها، متابعا أنها أحيانا تفشل، لعدم احترام تلك البرامج لعقلية المشاهد، حيث إن هناك برامج يكون التزييف فيها واضحا جدا.

وأشار إلى أن ضغوط الحياة تؤثر على الناس بنسب، مضيفا أن شخصا واحدا من يقود العلاقة الزوجية وغير ذلك تؤثر عليها بالسلب.

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