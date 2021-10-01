عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولد وتوفى في نفس اليوم.. مشوار الفنان رؤوف مصطفى في الدراما التلفزيونية

رؤوف مصطفى
رؤوف مصطفى

يوافق اليوم ذكرى ميلاد ووفاة نجم الدراما والمسلسلات المصرية الفنان رؤوف مصطفى الذي كانت له بصمة واضحة في العديد من الأعمال الشهيرة. 

رؤوف مصطفى

مشوار رؤوف مصطفى

ولد الفنان رؤوف مصطفى في القاهرة عام 1940، عشق التمثيل منذ طفولته تحقق حلمه بعدما تخرج من معهد السينما، ثم تولى تقديم العديد من الأدوار الثانوية في أعمال شهيرة. 

بدأ رؤوف مصطفى مشواره السينمائي بفيلم القاهرة 30 عام 1966، وظل عطائه السينمائي مستمرا سنوات طويلة وشارك في أعمال شهيرة منها صياد اليمام، معالي الوزير، بحب السيما، حليم، الريس عمر حرب. 

استمرت مسيرة رؤوف مصطفى في الدراما المصرية لأكثر من 40 عاما، قدم خلالها العشرات من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، خاصة في الأعمال الدرامية والدينية والتاريخية منها زيزينيا والسيرة الهلالية وقاسم أمين وشيخ العرب همام.

رؤوف مصطفى

من أشهر المسلسلات التاريخية التي شارك بها رؤوف مصطفى هو مسلسل جمهورية زفتى الذي عرض عام 1997، ولعب فيها دور المستبد الذي اضطهد المقاومة. 

كانت آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "سرايا عابدين" الذي قدم فيه دور محمد علي باشا،عام 2017.

رحل الفنان رؤوف مصطفى عام 2017 وترك عشرات الأعمال التليفزيونية ،وحصل على العديد من الجوائز منها أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ديل السمكة"، وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في نفس الفيلم.

رؤوف مصطفى عيد ميلاد رؤوف مصطفى جمهورية زفتى القاهرة 30 زيزينيا

ترشيحاتنا

مجلس النواب يبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثاني غدا

ذكرى المولد النبوي.. 11 موطنا للصلاة على النبي محمد لا تغفلها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021 .. والقنوات الناقلة

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

في أول اختبار لكيروش.. أرقام قياسية لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا

ما السنن المستحب فعلها يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ