ولد وتوفى في نفس اليوم.. مشوار الفنان رؤوف مصطفى في الدراما التلفزيونية

يوافق اليوم ذكرى ميلاد ووفاة نجم الدراما والمسلسلات المصرية الفنان رؤوف مصطفى الذي كانت له بصمة واضحة في العديد من الأعمال الشهيرة.

رؤوف مصطفى

مشوار رؤوف مصطفى

ولد الفنان رؤوف مصطفى في القاهرة عام 1940، عشق التمثيل منذ طفولته تحقق حلمه بعدما تخرج من معهد السينما، ثم تولى تقديم العديد من الأدوار الثانوية في أعمال شهيرة.

بدأ رؤوف مصطفى مشواره السينمائي بفيلم القاهرة 30 عام 1966، وظل عطائه السينمائي مستمرا سنوات طويلة وشارك في أعمال شهيرة منها صياد اليمام، معالي الوزير، بحب السيما، حليم، الريس عمر حرب.

استمرت مسيرة رؤوف مصطفى في الدراما المصرية لأكثر من 40 عاما، قدم خلالها العشرات من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، خاصة في الأعمال الدرامية والدينية والتاريخية منها زيزينيا والسيرة الهلالية وقاسم أمين وشيخ العرب همام.

رؤوف مصطفى

من أشهر المسلسلات التاريخية التي شارك بها رؤوف مصطفى هو مسلسل جمهورية زفتى الذي عرض عام 1997، ولعب فيها دور المستبد الذي اضطهد المقاومة.

كانت آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "سرايا عابدين" الذي قدم فيه دور محمد علي باشا،عام 2017.

رحل الفنان رؤوف مصطفى عام 2017 وترك عشرات الأعمال التليفزيونية ،وحصل على العديد من الجوائز منها أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ديل السمكة"، وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في نفس الفيلم.