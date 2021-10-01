استشاري يحذر: السهر يسبب الإصابة بـ 4 أمراض.. فيديو

قال الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن السهر يسبب العديد من الأمراض، موضحا أن مريض السمنة يحتاج إلى طبيب نفسي، ودكتور التغذية، لا بد من أن يكون طبيبا نفسيا في نفس الوقت.



وأضاف ماجد زيتون، خلال لقائه بـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، على فضائية "صدى البلد 2" أن مريض السمنة هو أكثر مريض حالته النفسية ليست مستقرة، لأنه فقد الثقة بنفسه، ويعيش في قفص من الدهون ويدخل في حالة من الاكتئاب والعزلة والشعور بالوحدة.

وأشار إلى أن السمنة أمّ الأمراض وتسبب العديد من الأمراض منها الضغط والسكر وغيرها، متابعا: "لا أقوم بإجراء جراحات وعمليات لفقدان الوزن ولكني أوصف نظاما غذائيا وكورس تخسيس لأي مريض سمنة".

وأوضح أن حوالي 80% من الذين يعانون من السمنة يسهرون كثيرا ليلا، لافتا إلى النوم الصحي لابد من أن يكون الساعة 12 مساء، والذين يسهرون كثيرا معرضون للإصابة بـ4 أمراض هي السكر والضغط المرتفع والأزمة القلبية.

