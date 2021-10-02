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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديو تشويقي للنسخة اليابانية سوبارو WRX S4 موديل 2022

سوبارو WRX S4 موديل
سوبارو WRX S4 موديل 2022

تعتبر شركة سوبارو اليابانية واحدة من اعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث استطاعت أن تنفرد بالعديد من الاصدارت القوية عبر علامة نجوم الثريا الشهيرة، ومن خلال مقطع فيديو قصير شوقت العملاقة اليابانية محبيها وذلك باستعراض نسختها WRX S4.

تنتمي النسخة سوبارو WRX S4 إلى فئة السيدان الرياضية، حيث ظهرت باطلالة خارجية مميزة باللون البرتقالي، مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مدعومة بعلامة STI الشهيرة، بالاضافة إلى المصابيح الامامية صاحبة المظهر الشرس.

بينما ترتكز السيارة WRX S4 على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية متعددة الاضلاع، والتي تجمع بين اللون الفضي والاسود، مع اقواس نصف داشرية تزين اعلى منطقة العجلات، بالاضافة إلى صادم خلفي يحمل عواكس ضوئية، ومنظومة عادم مزدوجة الاداء، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف والتحكم، مع زجاج خلفي معتم مدمج بطريقة انسيابية قليلًا، إلى جانب زعنفة القرش التي تتوسط ناحية السقف، و مساحة للزجاج الخلفي لرؤية افضل اثناء الضباب.

وبعد أن ظهرت كلمة قريبًا من خلال هذا المقطع، فمن المتوقع أن تقدم السيارة مع نهاية شهر اكتوبر الجاري، وعلى الرغم من عدم توافر البيانات والصور الخاصة بالمقصورة الداخلية، ولكن من المتوقع أن تضم داخليًا حومة من وسائل الرفاهية والتحكم و عناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، فضلًا عن منظومة الحماية والامان و المكابح عالية الاداء مع انظمة تعليق مناسبة.

شائعات حول محرك سوبارو WRX S4

 

تضم النسخة صاحبة المواصفات الامريكية محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 2400 سي سي، ومن المتوقع أن تأتي هذه سوبارو WRX S4 اليابانية بقوة 271 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، مع نوعين من نواقل الحركة الاول من طراز سوبارو بيرفورمانس، والاخر "مانيوال" سداسي السرعات.

سوبارو WRX S4 سوبارو WRX S4 السيارة WRX S4 اليابانية

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