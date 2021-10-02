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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمر 3 ساعات ..ابن سمادون أنقذ 4 أشخاص داخل سيارة سقطت فى ترعة بـ أشمون

صدى البلد


لم يفكر فيما سيحدث بل خلع ملابسه ونزل في الترعة لإنقاذ سيارة عقب سقوطها .. شعبان حماد ابن قرية سمادون بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

شعبان حماد المزارع ذو الـ 37 عاما والذي يذهب الي ارضه يوميا للعمل . وأثناء عمله لاحظ سيارة سقطت داخل مشروع "أبو سبل" بجانب طريق سمادون كان بداخلها 4 أشخاص.

استقل السيارة 4 أشخاص وكانوا في طريقهم لحضور زفة عرس وكانوا متأخرين عن موعدهم فاردوا اللحاق بالعروس فزادت سرعتهم واختلت عجلة القيادة وسقطت في المشروع.

لم يلاحظ اي شخص سقوط السيارة سوى المزارع البسيط في حقله حيث خلع ملابس ونزل لإنقاذ باقي الأشخاص الموجودين داخل السيارة.

وقال شعبان حماد، أنه لم يفكر أو يتردد لحظة لإنقاذ الموجودين في السيارة ولكنه أسرع ونزل في المشروع وساعد في خروج الموجودين بالسيارة وعددهم 4 أشخاص 2 من الفتيات و3 من الشباب.

واكد، أن المحاولات استمرت 3 ساعات عقب سقوط السيارة حيث كان الباب مغلقا وعانيت حتي تم فتحه، حيث قمت بإخراج أول سيدة وتوالي بعدها الآخرون، موضحا ان الأهالي انتبهوا لما فعله وقاموا بمساعدة باقي الموجودين بالسيارة لخروجهم من المياه وذلك بربط حبل في أحد إطارات السيارة وشدها الي الاعلي.

واضاف أنها ليست المرة الأولي فقد سبق منذ سنوات أن نزل الي المشروع عقب سقوط سيارة وايضا قفز وساعد في إخراج السيارة.

وأشار إلي أن الطريق غير ممهد وغالبا ما تقع حوادث كثيرة وتسقط السيارات في المشروع ويكون هناك وفيات.

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Screenshot_2021-10-02-00-30-46-39_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181 - قص
محافظة المنوفية اشمون المنوفية اخبار المحافظات حادث سمادون

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