بيج رامي يستعرض مهارته من الجيم.. فيديو

نشر البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي فيديو جديد عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر بيج رامي وهو يستعرض مهاراتة بتمارين رياضية شاقة من إحدي صالات الجيم، مما حاز علي إعجاب متابعيه.

يذكر ان شهد بيج رامي لاعب كمال الأجسام، حفل افتتاح صالة جيم بنادي واحة 6 أغسطس، التابع لهيئة قناة السويس.

وقال بيج رامي، صاحب مستر أولمبيا لعام 2020، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى اهتماما بالغا وواضحا وضوح الشمس للرياضة والرياضيين، متوقعا تحقيق نتائج متميزة والحصول على مراكز متقدمة في أولمبياد 2024.



كما وجه بيج رامي، التحية لأهل محافظة الإسماعيلية، وجماهير النادي الإسماعيلي، باعتبارهم عاشقي الرياضة، مشيرا إلى أن كل إنسان ناجح هو بطل في مجاله.

وحضر الحفل لفيف من الشخصيات الرياضية ونواب مجلس الشعب ومسئولي هيئة قناة السويس.



وخلال مراسم حفل الافتتاح، تم تقديم درع لبيج رامي، وعرض فيلم وثائقي عن أندية قناة السويس.



ويعتبر افتتاح جيم نادي هيئة قناة السويس، واحدا من الأحداث الرياضية التي تشهدها القناة خلال احتفالاتها بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس، من كل عام.

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