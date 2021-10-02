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رئيس التحرير
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توك شو

القهوة مفيدة أم ضارة وأي نوع؟.. اختصاصي أمراض قلب يوضح

صدى البلد

كشف وائل فهد اختصاصي أمراض القلب بجامعة Tufts ببوسطن، حقيقة أضرار القهوة.

 

وقال فهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"’،:" شرب ما لا يزيد عن 3 أكواب يوميا من القهوة يقلل من إمكانية حدوث الجلطات وسرطان البروستاتا".

 

وأوضح  اختصاصي أمراض القلب  :" الدراسة التي نشرت مؤخرا تتحدث عن القهوة المفلترة وليس القهوة العربية والتركية بل أجريت علي القهوة الامريكي المفلترة".

 

وأكمل:" القهوة مثل أي شيء لها فوائد وأضرار وزيادة تناولها عن الحد المطلوب يؤثر علي القلب بصورة كبيرة".

امراض القلب برنامج الحكاية سرطان البروستاتا عمرو أديب ام بي سي مصر قلب القهوة العربية

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