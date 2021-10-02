بصورة من شبابه.. شوبير يستعيد ذكريات الزمن الجميل

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة من فترة شبابه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و علق شوبير علي الصورة قائلا : ‏ذكريات الزمن الجميل عمرك ما تنساه.

يذكر ان كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات تجديد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، لتعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية ”علي معلول، قريب جدًا من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، هناك اختلاف بسيط حول بعض الأمور المالية، سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات نادي الدحيل القطري مع علي معلول، تواصلت مع أحد الأشخاص القريب من اللاعب، ونفى لي وجود عرض من الدحيل القطري النادي الذي يلعب له فرجاني ساسي".

وتابع "معلول، أصبح جزءا من النادي الأهلي، حيث نجح في الفوز بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، لذلك اللاعب لا يفكر في خوض تجربة جديدة، وتجديد تعاقده أصبح مسألة وقت".