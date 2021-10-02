برلماني: إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات رسالة واضحة بتعزيز الصناعة المحلية والنهوض بها

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي.



وأشار نصار في بيان له، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.



وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.



واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوانى عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية بما ينبىء بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.